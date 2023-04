Battipaglia, l’I.I.S. “Besta-Gloriosi” si veste di green

di Rita Milione

La Prof.ssa Carmela Miranda, Dirigente Scolastica dell’Istituto di Istruzione Superiore “Besta-Gloriosi di Battipaglia”, ha deciso di fare installare gli erogatori Hydro Office nel proprio Istituto per garantire a tutta la popolazione scolastica la migliore acqua da bere: infatti i dispositivi forniscono acqua fresca e a temperatura ambiente filtrata, priva di scorie e batteriologicamente pura.

La Prof.ssa Miranda afferma che “questo è il giusto percorso da perseguire perché l’Istituto BestaGloriosi è già presente a livella nazionale nella Rete Scuole Green ed è importante offrire un servizio altamente qualitativo ai propri utenti – alunni, personale docente e collaboratori scolastici – e soprattutto agire in maniera sostenibile per l’ambiente. L’esigenza di avere gli erogatori Hydro , continua la Dirigente Miranda, è nata dalla richiesta degli studenti di ripristinare i distributori di bevande e la soluzione offerta da Sipa Salerno ha rappresentato il giusto compromesso per avere acqua sempre fresca e filtrata evitando di gravare sull’ambiente con le bottigliette di plastica. Anche questo, conclude, ha rappresentato un piccolo passo avanti verso la salvaguardia e la sostenibilità dell’ambiente ed è stato giusto intraprendere quest’azione”.

A partire dal mese di aprile, in collaborazione con tutti gli istituti scolastici di Salerno e provincia, avrà inizio il “Tour Plastic Free 2023: la migliore acqua possibile” , il progetto itinerante sulla sostenibilità ambientale e sull’inquinamento prodotto dalla plastica, ideato e progettato dall’Azienda Sipa S.r.l. di Salerno per tutti gli istituti scolastici primari e secondari di primo e secondo grado e la Prof.ssa Miranda ha già dato la propria disponibilità ad ospitare il Tour presso il proprio Istituto, l’I.I.S. Besta–Gloriosi, il giorno 19 aprile. Un’altra goccia cade nell’oceano.