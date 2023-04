Cade satellite della Nasa a Kiev: l’agenzia Usa smentisce

di Rita Milione

Un’esplosione illumina la notte a Kiev, la capitale ucraina. Stavolta non è una bomba russa ma un satellite perduto dalla Nasa. Lo ha fatto sapere il capo dell’amministrazione militare della capitale ucraina, Serhiy Popko, spiegando la ragione inusuale dell’allarme aereo risuonato stasera. “Intorno alle 22, nel cielo di Kiev è stato osservato un bagliore luminoso di un oggetto volante. Secondo le informazioni preliminari, questo fenomeno è stato il risultato della caduta sulla Terra di un satellite spaziale della Nasa. Per evitare che i detriti facessero vittime cadendo a terra, è stato annunciato l’allarme aereo. La difesa aerea non è entrata in funzione”, ha dichiarato Popko, citato sul canale Telegram dell’amministrazione militare di Kiev.

“Nessun satellite della Nasa è caduto sulla capitale ucraina Kiev”, ha detto all’agenzia di stampa Afp un portavoce dell’agenzia spaziale statunitense. Il rientro non è ancora avvenuto: Rhessi è ancora in orbita – ha dichiarato il portavoce della Nasa riferendosi al satellite in questione –. La Nasa e il dipartimento della Difesa continuano a monitorare Rhessi. Nessun altro satellite della Nasa è rientrato nell’atmosfera”.

La Nasa, nelle ore precedenti, aveva messo in guardia sulla possibilità che il suo satellite defunto Rhessi, che ha viaggiato nello spazio per oltre 20 anni registrando oltre 100.000 eventi solari, precipitasse sulla Terra la notte tra mercoledì e giovedì, senza tuttavia poter fornire una localizzazione geografica. L’agenzia spaziale americana aveva sottolineato che la maggior parte del satellite sarebbe andata in fumo nel suo viaggio di ritorno nell’atmosfera, avvertendo però che “alcuni componenti” avrebbero potuto resistere all’impatto