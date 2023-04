Salerno celebra “La Giornata Mondiale della Terra” 2023

di Rita Milione

Il 22 aprile 2023, ricorre La Giornata Mondiale della Terra un evento speciale in cui si celebrano l’ambiente e la salvaguardia del pianeta. Come di consuetudine, la Cooperativa Sociale “Fili d’erba” è attenta all’evento green più importante al mondo organizzando una serie di iniziative a tema coinvolgendo i giovani utenti che frequentano i Centri che gestisce nella città di Salerno e provincia. L’obiettivo è educare bambini e ragazzi al rispetto dell’ambiente, alla cura del pianeta ed all’uso consapevole delle risorse, al fine di avere quotidianamente cura del pianeta terra.

Per la giornata di venerdì 21 aprile, è prevista alle ore 10:30 l’iniziativa “adottare un’aiuola” che coinvolgerà il Servizio Integrativo per la Prima Infanzia “Mamme in rete”. Si svolgerà nel cuore del quartiere di Sant’Eustachio favorendo lo sviluppo di stili di vita sostenibili da trasmettere ai piccoli e alle loro famiglie. Verrà quindi creato uno spazio da curare e rispettare con la collaborazione delle operatrici e delle mamme che sono impiegate nel servizio. I piccoli pianteranno fiori ornamentali perché le piante sono i più efficaci “ripulitori di aria” che abbiamo a disposizione, nonché i più belli. L’iniziativa verrà realizzata in collaborazione con il sig. Alfonso Avallone che, in seguito a determina dirigenziale, ha adottato alcuni spazi verdi e, in collaborazione con altri abitati del quartiere, cura quotidianamente n.16 aiuole.

Alle ore 16:00 il Centro Socio Aggregativo “Quartiere Mariconda” gestito dall’Associazione di promozione sociale “Osservatorio sui Minori” realizzerà, in collaborazione con Lions Club Brunch Salerno Minerva, una caccia al tesoro negli spazi antistanti la chiesa S.S. Rosario di Pompei dal tema: “Dal Seme alla Pianta”. Si uniranno all’iniziativa i Centri Diurni Polifunzionali Semiresidenziali “Anthos” e “Ippocampo” della Cooperativa “Fili d’erba”.

Alle ore 16:30 il Centro Socio Aggregativo “Il Girasole” organizzerà, con la collaborazione di alcuni residenti del quartiere San Eustachio, la pulizia degli spazi verdi adiacenti lo stesso Centro e la realizzazione di un laboratorio green durante il quale gli utenti pianteranno semi di girasole e piantine ornamentali. Michele Buonomo e Daniela Pastore, Direttivo Legambiente, parteciperanno a tale iniziativa invitando i bambini a mantenere comportamenti virtuosi nella quotidianità per contribuire a ridurre l’inquinamento ambientale.

Tra le altre attività previste per La Giornata Mondiale della Terra, ci sarà un laboratorio di manualità e pittura sia presso il Micro Nido Crescere Insieme di Buccino che lo Spazio Gioco Primi Passi di Sarconi; gli utenti del Centro Diurno Polifunzionale Semiresidenziale Casa Dolce Casa realizzeranno un minibook a fisarmonica contenente riflessioni sui comportamenti corretti per salvaguardare l’ambiente, mentre quelli di Hansel & Gretel si dedicheranno al laboratorio ricreativo “amica terra”; proiezione del video racconto “Costruiamo a misura dell’uomo e dell’ambiente”, con illustrazione animate di un uomo che attraversa in bici un bosco in fiamme fino a raggiungere la città presso il Centro Sociale Polifunzionale Insieme verso il futuro.