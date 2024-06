Montecorvino, si ribalta con il trattore: morto 64enne

di Antonio Jr. Orrico

A Montecorvino Rovella, questa mattina, alle 8, un uomo di 64 anni è morto dopo essersi ribaltato con il proprio trattore. L’uomo era proprietario di un’azienda agricola locale. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni Valle Piana, supportati da un’autogru della sede centrale di Salerno, sono prontamente intervenuti per soccorrerlo.

A nulla, però, sono serviti i soccorsi operati in quel di Montecorvino. Purtroppo l’intervento dei caschi rossi è servito soltanto a rimuovere la salma del malcapitato per il quale non c’è stato scampo. Sul posto i sanitari del 118 e i Carabinieri per indagare meglio sull’accaduto e ricostruirlo accuratamente.