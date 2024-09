Battipaglia, ieri l’incontro tra Comune e ambulanti per la dislocazione del Mercato Giornaliero

di Redazione ZON

Ieri pomeriggio, presso la Sala Conferenze di Palazzo di Città, si è tenuta una riunione tra l’Amministrazione Comunale e i commercianti del mercatino giornaliero. L’incontro, presieduto dagli assessori Pietro Cerullo e Mauro Sangiovanni, insieme al consigliere comunale Gianluigi Farina e al dirigente tecnico Carmine Salerno, è stato organizzato per illustrare ai commercianti le nuove soluzioni di dislocazione del mercato, mantenendo così un servizio fondamentale per la comunità.

Nuova dislocazione provvisoria

Durante l’incontro, sono stati recepiti i suggerimenti degli ambulanti per migliorare la gestione temporanea del mercato, che verrà spostato in un’area adiacente a Via Volturno, dove i lavori di sistemazione degli spazi sono in fase di completamento. Questa nuova organizzazione permetterà di mantenere operativo il mercato senza disagi per i commercianti e i cittadini.

Apprezzamento e riqualificazione

I commercianti hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale. La nuova area, insieme alla futura struttura coperta e all’apertura di un parcheggio nei pressi del Campo Sportivo Sant’Anna, contribuirà a rendere il mercato giornaliero più funzionale e organizzato. Questo intervento rappresenta un passo importante per la riqualificazione dell’intero quartiere e l’offerta di servizi migliori ai cittadini.

Prospettive future

L’Amministrazione ha inoltre confermato l’impegno per riorganizzare il mercato del giovedì nella zona dello Stadio Pastena, continuando così a migliorare l’offerta commerciale e i servizi locali.