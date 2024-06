Battipaglia, la Polizia arresta 33enne per spaccio

di Redazione ZON

Gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Battipaglia, hanno tratto in arresto il cittadino italiano D.B A. di anni 33, disoccupato, incensurato.

Dopo attente indagini, gli agenti hanno proceduto alla perquisizione di un Bar frequentato da giovani locali conosciuti quali assuntori di sostanze stupefacenti. Durante l’attività in questione, nella parte retrostante di uno scaffale, nascosta da lattine di aranciata, gli investigatori hanno rinvenuto circa 93 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, già pronta per essere ceduta al dettaglio, oltre a un taglierino e tre lame, materiale utilizzato per comporre le singole dosi.

Avvisato il P.M. di turno, questi disponeva che l’indagato venisse associato presso la Casa Circondariale di Fuorni, in attesa della convalida del provvedimento della Polizia Giudiziaria.