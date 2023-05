Battipaglia: una mostra su Italo Calvino in un bene confiscato

di Adelaide Senatore

E’ stata inaugurata questa mattina dalla sindaca Cecilia Francese, la mostra “Eccellenze italiane. Figure per Italo Calvino”. Al taglio del nastro hanno partecipato anche l’assessore alla cultura Silvana Rocco e la curatrice della mostra, la scrittrice Grazia Gotti. I pannelli esposti rappresentano un itinerario visivo all’interno dell’opera di Italo Calvino a 100 anni dalla nascita. La mostra sarà visitabile fino al 30 giugno all’interno di un bene sottratto alla Camorra in via Gramsci, 43. Gli stessi locali saranno oggetto di lavori di riqualificazione e diventeranno una biblioteca Pubblica. La mostra è stata organizzata nell’ambito della manifestazione “Il Maggio dei Libri”.

«E’ stato importantissimo recuperare questi locali alla fruizione pubblica – ha detto la sindaca -. I cittadini di Battipaglia si riappropriano di questo spazio culturale che diventerà la futura biblioteca comunale con un progetto architettonico molto funzionale e bello».