Battipaglia, non si ferma all’alt, tenta la fuga e aggredisce gli agenti: uomo arrestato

di Redazione ZON

In data 19 gennaio u.s. personale della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Battipaglia traeva in arresto in flagranza di reato un uomo classe 90, pregiudicato.

In particolare, l’uomo, sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, alla guida di un’autovettura Fiat Punto nera ometteva di arrestarsi all’Alt intimato dagli Agenti di Polizia in servizio di controllo del territorio, dando vita a un inseguimento a forte velocità per le vie del centro cittadino, fin quando lo stesso veicolo andava a collidere con altri veicoli in sosta, arrestando la propria marcia.

L’uomo, sceso dall’autovettura, si dava alla fuga prima di essere bloccato dagli operanti, i quali aggrediti dallo stesso facevano ricorso all’uso della pistola Taser. Su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno, veniva disposta la risottoposizione del predetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.