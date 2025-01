Blitz antidroga, 300kg sequestrati: arresti anche nel salernitano

di Redazione ZON

Sono 12 le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Napoli Nord, che ha portato all’emissione di altrettante misure cautelari: 7 in carcere e 5 ai domiciliari. L’indagine, incentrata sul traffico e spaccio di droga, è scaturita dall’arresto in flagrante di un corriere a febbraio dello scorso anno, mentre trasportava 50 chili di cocaina dalla Spagna all’Italia

Le attività investigative hanno permesso di documentare numerosi episodi di acquisto, trasporto, detenzione e cessione di stupefacenti, con epicentri operativi nell’area dell’Aversano e nella provincia di Salerno.

Grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione sul territorio e alla cooperazione internazionale di Eurojust, è stato possibile ricostruire la rete di approvvigionamento del gruppo criminale. Sono stati identificati committenti, fornitori, trasportatori e acquirenti di cocaina e hashish.

La droga giungeva in Campania dalla Spagna, trasportata prevalentemente su gomma, tramite accordi tra il gruppo e contatti nella penisola iberica. Due persone residenti in Spagna sono state colpite da misure cautelari. Gli stupefacenti venivano stoccati in luoghi sicuri prima di essere distribuiti sulle principali piazze di spaccio di Napoli, Salerno e, in parte, destinati ai mercati del Belgio e dell’Olanda.

Durante l’indagine sono stati sequestrati 300 chili di droga in Italia e accertati traffici per un valore complessivo di 10 milioni di euro.

L’operazione è stata condotta con il supporto della Direzione centrale per i servizi antidroga, di Europol, Eurojust, dell’Ufficio dell’esperto per la sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Madrid, del Servizio di cooperazione internazionale di polizia e delle autorità spagnole, tra cui l’Udyco Greco Costa del Sol della Policia Nacional.