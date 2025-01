Salerno, al teatro La Mennola “L’ultimo viaggio” di Antonello De Rosa racconta la Shoah

di Redazione ZON

Sarà il palco del piccolo teatro de “La Mennola” di via Salvator Calenda a Salerno ad ospitare il recente spettacolo del regista Antonello De Rosa, “L’ultimo Viaggio” – un intenso lavoro di ricerca che il regista ha affrontato per circa 6 mesi sulla terribile pagina della deportazione, studiando documentazione storica sulla vita nel campo di concentramento di Birkenau. “è un lavoro di ricerca, – afferma De Rosa – fatti e racconti realmente avvenuti, non è un’idea di un autore ma riporto integralmente tutto ciò, che gli ultimi sopravvissuti hanno raccontato affinché la Shoah non sia un semplice ricordo ma un monito, forte, perché tutto ciò non si ripeta più.”

Lo spettacolo vede in scena attori della compagnia di Scena Teatro, Rosanna De Bonis, Mario Capone, Simona Avallone, e Maria Giuseppina Russo.

Un viaggio nella memoria più profonda e cruda, che ci ridona l’immagine viva del terrore.

Sabato 25 alle ore 21.00 e domenica 26 alle ore 19.00 al Teatro La Mennola di Salerno. Info e prenotazioni allo 089-252609 / 3382300246.