Salerno, richiesto semaforo tra Via Schipa e S. Francesco per la sicurezza stradale

di Redazione ZON

I residenti del quartiere Carmine e di piazza San Francesco, nel cuore di Salerno, hanno avanzato una formale richiesta al Comune per l’installazione di un impianto semaforico all’incrocio tra piazza San Francesco e via Michelangelo Schipa.

Secondo il Comitato di quartiere San Francesco, un semaforo a chiamata pedonale è ormai indispensabile per ridurre il rischio di incidenti stradali, che sono aumentati in modo significativo nelle ore serali. «Serve come il pane», sottolineano i membri del comitato, come riportato oggi dal quotidiano Il Mattino.

La presidente del comitato, Laura Vitale, ha evidenziato ulteriori criticità legate alla velocità elevata degli automobilisti su via Dei Principati, in particolare durante il fine settimana: «Chiediamo nuove strisce pedonali e un deterrente come le bande sonore a via Dei Principati come è stato fatto a via Pellecchia per evitare le corse degli automobilisti – ha dichiarato – Siamo preoccupati, qui, soprattutto di sabato, su via Dei Principati, le auto corrono velocemente e rischiano di investire chiunque».