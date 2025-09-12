Battipaglia (SA), Nonni Vigile: sono sei i primi volontari

di Redazione ZON

Sono stati ricevuti in Municipio dall’Assessore Francesca Napoli, dalla consigliera Feliciana La Torre e dal Comandante della Polizia Locale colonnello Giuseppe Forte i 6 nonni vigile che entreranno in servizio davanti ad altrettante scuole di Battipaglia per agevolare l’ingresso e l’uscita dagli istituti scolastici degli alunni. I nonni vigile hanno ricevuto pettorina di riconoscimento, paletta e cappellino e sono pronti ad espletare il proprio servizio percependo un compenso giornaliero di € 7,00 lorde pro-capite, rapportato all’effettiva presenza. I Volontari avranno il compito di fornire un supporto al servizio di vigilanza all’esterno dei plessi scolastici per il periodo ottobre 2025 – maggio 2026.

“Ringraziamo questi cittadini battipagliesi che hanno deciso, con profondo senso civico, di impegnarsi in questa iniziativa – ha detto l’Assessore Francesca Napoli -. Si tratta di un progetto che l’Amministrazione Francese ha fortemente voluto per contribuire alla sicurezza dei nostri alunni. Il loro lavoro sarà svolto sotto il diretto controllo del personale della Polizia Locale”.

I nuovi “nonni vigile” hanno risposto al bando del Comune dello scorso luglio. Bando che sarà riproposto nelle prossime settimane per consentire anche ad altri di partecipare al progetto.