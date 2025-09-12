Mercato San Severino, sicurezza degli edifici scolastici: finanziate con 74mila euro le ultime verifiche sismiche

di Redazione ZON

Con un finanziamento regionale pari a 74mila euro il Comune di Mercato S.Severino è pronto a completare il piano di verifica sismica e statica in tutte le scuole del territorio.

Le ultime tre del cronoprogramma che saranno oggetto delle valutazioni sono il plesso di Ciorani, quello di Costa e la scuola dell’Infanzia del plesso di Sant’Angelo.

Il finanziamento ottenuto dall’Amministrazione risponde all’Avviso pubblico diramato qualche mese fa e che ha come obiettivo principale quello di consentire agli enti locali di dotarsi delle valutazioni della sicurezza necessarie per una programmazione/progettazione degli interventi di messa in sicurezza strutturale degli edifici scolastici, laddove necessari, tenuto anche conto degli obblighi in materia previsti dalle vigenti norme.

«Le schede di valutazione ci consentono di avere un quadro tecnico dettagliato sullo stato di salute degli edifici ed adottare ogni necessaria azione di conseguenza – spiega il Sindaco Antonio Somma – aver partecipato all’avviso candidando gli ultimi tre plessi inseriti nel cronoprogramma risponde al nostro intento di portare a termine una specifica attività di prevenzione dal rischio sismico destinata a finalizzarsi in interventi mirati. Non solo manutenzione ordinaria, quindi, ma soprattutto pianificazione e prevenzione per la sicurezza dei luoghi scolastici: queste sono le linee-guida delle nostre Politiche Scolastiche, impegnate nell’assicurare alla comunità un habitat sano e sicuro».

Il finanziamento è concesso a copertura di tutti i costi necessari per l’esecuzione della valutazione della sicurezza dell’edificio scolastico, e pertanto, comprende, oltre al corrispettivo per il servizio di ingegneria e architettura, ivi incluso quello per il geologo, i costi per i rilievi, per le prove e le indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali, per le prove e le indagini per la caratterizzazione del sottosuolo.