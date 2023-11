Battipaglia, spaccia droga: arrestato pusher

di Rita Milione

Il 14 novembre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato, in flagranza di reato, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente un uomo in quanto a seguito di perquisizione personale e veicolare è stato individuato in possesso di 53 gr. di cocaina e 1,164 kg di hashish, nonché due telefoni cellulari verosimilmente utilizzati per le attività di spaccio.