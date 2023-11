Mercatini di Natale a Cava de’ Tirreni: pubblicato il bando

di Rita Milione

A Cava de’ Tirreni sono disponibili 20 stalli per il mercatino natalizio sul centralissimo corso Mazzini, nel tratto tra piazza Amabile e corso Garibaldi, dalla festività dell’Immacolata per tutto il periodo delle attività e manifestazioni previste per il Natale.

Potranno partecipare gli operatori per la vendita di articoli da regalo natalizi, addobbi per presepi e alberi di Natale ed altro, giocattoli, anche pirici di libera vendita consentiti dalla legge, dolciumi e cioccolato e suoi derivati, prodotti tipici alimentari.

Il bando è pubblicato su sito del Comune (www.cittadicava.it) e le domande devono pervenire entro le ore 12 del 27 novembre 2023, indirizzata al Servizio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), esclusivamente posta certificata all’indirizzo: [email protected].

Riprendono anche i mercatini non professionali del collezionismo hobbistico e di opere del proprio ingegno, che si potranno svolgere il 1° e 3° weekend di ogni mese, dalle ore 9 alle 23, con vendite di oggetti dal costo non superiore alle 250 euro.

Saranno selezionate due associazioni che si alterneranno nei weekend sui 20 stalli disponibili nella tradizionale area antistante la scuola don Bosco al corso Mazzini. Il bando è pubblicato sul sito istituzionale del Comune e la domanda dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del 30 novembre 2023, indirizzata al Servizio SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), a mezzo posta certificata a: [email protected].