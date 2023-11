Cava, scoperta targa in memoria di Elvira Notari

di Antonio Jr. Orrico

Sabato prossimo, 11 novembre, alle ore 11, si terrà la cerimonia di scoprimento della targa in ricordo della prima regista e produttrice donna del cinema italiana e tra le prime al mondo, Elvira Notari, davanti alla abitazione dove trascorse gli ultimi anni di vita in via Formosa, 5.

Come prologo alla scoprimento della targa, in piazza Carmela Matonti, ai Pianesi, si terrà un incontro per ricordare la Notari a cui parteciperanno il Sindaco Vincenzo Servalli, il Consigliere delegato alla Cultura Armando Lamberti, il giornalista Franco Bruno Vitolo e Lucio Senatore che insieme ai figli ha donato la targa in ricordo anche della moglie Patrizia Reso, cultrice di storia locale, che con il libro “Elvira Notari – Tracce metelliane di una pioniera del cinema italiano” ha documentato lo stretto rapporto della regista con Cava de’ Tirreni.

Produttrice, sceneggiatrice e regista, Elvira fu geniale imprenditrice della Films Dora, assieme al marito Nicola e al figlio Eduardo. Nacque a Salerno il 10 febbraio 1875, da Diego Coda (commerciante cavese) e Agnese Vignes (salernitana), trascorse gli ultimi anni di vita e mori a Cava de’ Tirreni il 17 dicembre del 1947, di cui si sentiva pienamente cittadina e dove si rifugiava nei momenti di sconforto per l’ostracismo fascista.

La storia di Elvira Notari

Tra il 1913 e il 1929 produsse sessanta lungometraggi e più di cento cortometraggi che, oltre a riscuotere successo presso un pubblico campano, furono distribuiti anche oltreoceano per gli emigranti italiani. Il cinema di Elvira Notari è stato un cinema popolare, antesignano del neorealismo, ispirato alla sceneggiata e al prezioso e infinito repertorio della canzone napoletana. Un cinema sonorizzato da orchestre e cantanti dal vivo e colorato fotogramma per fotogramma.

Un cinema che ha contribuito a valorizzare quel periodo storico ricco di luoghi dove si proiettavano le “filmine”, che resero Napoli una delle capitali dell’industria cinematografica italiana. La manifestazione di Sabato 11 Novembre si pone in continuità con le precedenti iniziative promosse dall’Amministrazione Servalli protese a far conoscere e a valorizzare la grande figura di Elvira Coda Notari e costituisce, al tempo stesso, un momento propedeutico alla realizzazione del Convegno e all’istituzione del Premio cinematografico a lei dedicato.