Cava, Servalli bocciato dai revisori dei conti

di Antonio Jr. Orrico

Ancora una volta bocciati. Vincenzo Servalli, sindaco di Cava de’ Tirreni, e la sua amministrazione sono stati bocciati ufficialmente dai revisori dei conti. Il parere nei confronti del bilancio di previsione 2023-2025 è stato decisamente sfavorevole. Naturalmente, questo ha prestato il fianco per nuovi attacchi da parte dell’opposizione, che non ha perso tempo.

Con un comunicato stampa, il centrodestra di Cava ha espresso il suo disappunto: “Il Sindaco e la sua giunta, cui piace bocciare gli altri, sono stati bocciati ancora una volta dal Collegio dei Revisori dei Conti, che ha espresso parere sfavorevole al bilancio di previsione 2023 – 2025 dell’amministrazione Servalli. Il fatto non sorprende. Considerato l’andamento dei dati di bilancio degli ultimi anni, ci saremmo meravigliati se i Revisori avessero espresso parere favorevole.“

Il comunicato poi prosegue: “Abbiamo toccato il fondo. Temiamo che Servalli non si sbagli riguardo una cosa, quando cioè si dichiara sicuro che in Consiglio comunale sarà approvato anche questo bilancio. I consiglieri disposti ad alzare la mano, come quelli disposti a non presentarsi, fin qui li ha sempre trovati, e probabilmente li troverà anche stavolta. Se ciò avverrà, e se i consiglieri dell’attuale maggioranza decideranno di continuare a sostenere questa disastrosa amministrazione votando a favore o non presenziando al voto, la città dovrà pagare anche questo conto.“