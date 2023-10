Eboli, tenta di aggredire l’ex moglie: arrestato

di Antonio Jr. Orrico

La scorsa sera del 4 Ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Eboli, diretti dal capitano Greta Gentili, hanno arrestato un uomo per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. L’uomo, tale N.D.A., è stato colto in flagranza di reato, in quanto avrebbe tentato di aggredire l’ex moglie.

Paura ad Eboli, dunque, dove un uomo ha tentato di aggredire l’ex moglie nella serata di ieri, mercoledì 4 ottobre. L’uomo ha ricevuto l’arresto in flagranza di reato dai carabinieri. Dovrà rispondere di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Non è il primo caso che capita in città, soprattutto di recente. Infatti, solamente a Luglio, ci fu un incendio in un’abitazione del Rione Paterno, in via San Gregorio VII.

Nel corso della serata, lo scorso 5 Luglio, poco dopo le 19, un pregiudicato ebolitano ha dato alle fiamme la porta d’ingresso dell’abitazione della sua ex moglie. Il fumo che si è sprigionato è stato notato subito dai residenti che hanno lanciato l’allarme. Il primo ebolitano giunto sul posto è stato C.N. che, procuratosi un estintore, si è precipitato nella palazzina popolare.

Dunque non si tratta del primo caso di aggressione, ma anzi ve n’era stato un altro non molto tempo fa.