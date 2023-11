Disabilità, il Governo taglia 400 milioni di € di fondi

di Antonio Jr. Orrico

Poca sostanza, e soprattutto promesse elettorali non mantenute. La Manovra del Governo Meloni è ancora da mettere a punto, ma emergono già i primi segnali preoccupanti. Infatti, all’interno della nuova economia varata dall’esecutivo vi sarà un taglio netto ai fondi per le persone con disabilità. Il dato emerge dalla memoria dell’audizione di oggi, in commissione al Senato, dell’Ufficio parlamentare di bilancio. Tra le pieghe delle tabelle ci sono una serie di numeri che parlano chiaro.

Infatti, dal 2024 viene istituito il Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, che avrà una portata ben inferiore rispetto a tutti gli altri fondi che andrà a sostituire. La dotazione, secondo quanto riporta il documento, sarà di 231,8 milioni di €. Quest’ultima, però, secondo quanto scritto dallo stesso Governo, “è, tuttavia, inferiore al valore complessivo delle risorse disponibili nei Fondi eliminati.”

I fondi tagliati valgono in totale 282 milioni di €. C’è perciò, in effetti, un primo buco da oltre 50 milioni rispetto alla nuova dotazione.

Al momento, però, questo fondo dovrebbe restare sganciato dal nuovo unico per la disabilità. Sostanzialmente, si tratta di un altro fondo, varato nel 2020 e rifinanziato di anno in anno in legge di Bilancio, con un aumento dell’importo totale. Partito da 200 milioni di €, è arrivato a 350 milioni nel 2023. L’anno prossimo, però, verrà azzerato. Questo dettaglio emerge da un’altra tabella dell’UPB, che dice che in sostanza il fondo non è stato rifinanziato.

Il Governo, dunque, ha deciso di tagliare drasticamente ogni possibilità.