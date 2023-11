Battipaglia, svaligiano una gioielleria e fuggono in Maserati: è caccia ai ladri

di Rita Milione

Banda di ladri deruba una gioielleria a Battipaglia: sei uomini con il volto coperto – come riporta il quotidiano Il Mattino – sono entrati nell’attività commerciale di via Mazzini ed hanno rubato molti gioielli e orologi di valore e poi sono fuggiti con una Maserati e un’altra automobile.

I malviventi hanno portato via un bottino che ammonterebbe ad oltre 100mila euro. Attualmente, sono in corso le indagini delle forze dell’ordine per tentare di risalire all’identità dei sei ladri.