Gaza, Hamas: “Vicini ad accordi su tregua in poche ore”

di Antonio Jr. Orrico

La guerra non accenna a fermarsi a Gaza. Infatti, la tensione tra Israele e Hamas resta molto alta. In Medio Oriente almeno altre 17 persone sono morte nel corso del conflitto. Diverse altre, invece, sono state ferite stanotte in un attacco israeliano sul campo profughi di Nuseirat, a sud di Gaza. Prosegue anche l’evacuazione degli ospedali, fa sapere l’OMS. Ma la grande novità, che potrebbe essere molto importante per il prosieguo della guerra, potrebbe arrivare nel corso delle prossime ore.

Infatti, funzionari di Hamas hanno dichiarato la possibilità concreta che ci possa essere una tregua, un cessate il fuoco dall’una e dall’altra parte.

“Un accordo, che potrebbe essere raggiunto entro poche ore, dovrebbe prevedere un cessate il fuoco e rilascio di ostaggi.” fanno sapere da Hamas. Anche il Jerusalem Post, noto quotidiano ebraico, citando una fonte israeliana, ha confermato la discussione in corso.

“Stanno andando avanti le trattative per un accordo che possa avere esiti positivi sugli ostaggi. Il gruppo è vicino ad un accordo di tregua.” hanno dichiarato dal quotidiano israeliano.

L’esercito israeliano ha attaccato ieri 250 obiettivi di Hamas nella Striscia, inclusi lanciatori di razzi e altre infrastrutture della fazione islamica. Lo ha detto il portavoce spiegando che “un elicottero ha colpito una postazione di lancio di razzi dalla quale è stata sparata la salva di razzi verso il centro di Israele“, Tel Aviv compresa. L’esercito ha poi aggiunto di “aver scoperto armi all’interno di case nella Striscia, incluso un missile anti-tank nascosto sotto la culla di un bambino.”