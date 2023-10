Israele, Tajani: “Palestina è vittima di Hamas”

di Antonio Jr. Orrico

Accuse e parole molto pesanti, soprattutto alla luce della situazione che sta accadendo. Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, oggi si recherà in Israele e in Giordania per incontrarsi con Ursula Von Der Leyen e Roberta Metsola. L’obiettivo è quello di rinnovare il sostegno dell’Italia e portare l’attenzione del Governo sui tre connazionali che Hamas potrebbe aver preso in ostaggio. Il ministro non perde l’occasione nemmeno per parlare meglio del popolo palestinese e del suo ruolo in questa faccenda.

“I terroristi di Hamas non sono diversi dai nazisti. Sono dei vigliacchi. Un militare non decapiterebbe un bambino di due mesi. E poi continuano a piovere razzi da Gaza. Hamas deve smettere di lanciare missili contro Israele, altrimenti è ovvio che ci sia una reazione. Si prega, però, di non confondere Hamas con i palestinesi. La Palestina è una cosa diversa. Il popolo palestinese è una vittima di Hamas.” ha dichiarato Antonio Tajani.

Il ministro degli Esteri ha poi dichiarato quelle che sono le sue maggiori paure: “Il pericolo più imminente è quello di un allargamento del conflitto in Libano. Soprattutto, però, dobbiamo evitare una frattura tra l’Occidente e il mondo arabo. Questo è esattamente quel che vuole Hamas. Vuole proseguire questa guerra per tagliare i ponti che si stavano costruendo tra il mondo arabo moderato e Israele. Noi dobbiamo lavorare nella direzione opposta. Bisogna isolare i terroristi.“

“Un’alleanza contro il terrorismo può e deve esserci, ma deve vedere coinvolti anche i Paesi arabi. Con il ministro algerino continuiamo ad avere buoni rapporti. In questo senso, conto molto sul lavoro diplomatico che possono fare Arabia Saudita, Egitto, Giordania, Marocco, Emirati Arabi, Turchia, Qatar.” ha poi concluso.