Il Centro Astronomico “Neil Armstrong” porta la Luna a Salerno

di Rita Milione

La Luna, il satellite naturale della Terra, ha sempre affascinato l’umanità sin dai tempi più antichi. Tutti la riconoscono nel cielo, molti la fotografano estasiati, eppure solo alcuni conoscono i segreti del nostro

satellite. Come si è formata? Di cosa è fatta? Quale sarà il suo destino tra miliardi di anni? Per questo motivo, la NASA ha promosso l’iniziativa “International Observe the Moon Night 2023”, tradotta come “Notte Internazionale della Luna 2023”. Una serata dedicata interamente alla Luna, protagonista di numerose iniziative come seminari, eventi pubblici a tema oppure le tradizionali osservazioni al telescopio per grandi e piccini.

Il Centro Astronomico “Neil Armstrong” di Salerno ha raccolto l’appello della NASA ed ha organizzato una serata osservativa, prevista per venerdì 20 ottobre 2023 a partire dalle ore 18:30 nell’area picnic di fianco al Santuario del Monte Tubenna, Castiglione del Genovesi (Salerno). In tale occasione, la Luna sarà al primo quarto, condizione ideale per permettere al pubblico di ammirare i suoi crateri e le ombre proiettate sulla superficie. Ad accompagnare il nostro satellite, i giganti gassosi Giove e Saturno saranno visibili in tutto il loro splendore.

I telescopi del CANA saranno a disposizione del pubblico che potrà partecipare liberamente all’evento ed

ammirare la nostra Luna. I volontari del CANA saranno presenti per guidare i partecipanti nelle osservazioni e rispondere a domande o curiosità del pubblico. Il panorama del Monte Tubenna, che affaccia allo stesso tempo sulla Valle dell’Irno e sulla Piana del Sele, rappresenta la cornice perfetta per una serata sotto le stelle.

Maggiori dettagli in merito all’evento sono presenti sul sito https://cana-salerno.it . In caso di necessità, il Coordinatore Paolo Rota ([email protected]), il Segretario Vincenzo Gallo ([email protected]) ed il

Presidente Alberto Fienga ([email protected]) sono a disposizione per ulteriori informazioni. Il CANA da oltre 30 anni è attivo sul territorio di Salerno e provincia, impegnandosi nella divulgazione di temi legati alle stelle, sia con eventi e seminari sia con vere e proprie serate osservative al telescopio. Non mancano iniziative legate alla tutela ambientale come il monitoraggio dell’inquinamento luminoso sulla provincia.