Piacenza, scosse di magnitudo 3.7 avvertite in Provincia

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo terremoto si staglia sull’Italia. A tremare, questa volta, è la provincia di Piacenza. Una serie di scosse, infatti, si sono verificate nella mattinata di oggi, venerdì 13 ottobre sull’Appennino emiliano nella Val Nure. La prima, di magnitudo 3.5, è stata registrata dall’INGV poco dopo le 7, con epicentro a Vigolzone, nella provincia relativa alla città dell’Emilia Romagna, a una profondità di 22 chilometri. Una scossa molto forte.

Infatti, il terremoto è stato avvertito dalla popolazione dei comuni vicini come hanno testimoniato alcuni utenti sui social network. Tra questi, in particolare, ci sono Salsomaggiore, Pontenure, Gropparello, Niviano. Pochi minuti dopo, l’INGV ha registrato un’altra scossa, di magnitudo 2.5, non molto distante, con epicentro a quattro chilometri da San Giorgio Piacentino. E ancora alle 07:42 un’altra scossa sempre con epicentro a Vigolzone è stata registrata con magnitudo 2.7 ad una profondità di 23.6 chilometri. Un’ulteriore replica si è verificata alle 8.17 a San Giorgio Piacentino.

Intorno alle nove e mezzo un’altra scossa si è verificata con epicentro sempre a quattro chilometri da Vigolzone, magnitudo 3.7, a una profondità di 24 chilometri. Al momento, da Piacenza non si segnalano danni a persone o cose.

Gianluca Argellati, sindaco di Vigolzone, è intervenuto infine per rassicurare i cittadini.

“Abbiamo avvertito il boato questa mattina, ma la scossa è stata istantanea, anche poco fa. Per ora non si segnalano danni a persone o cose. Abbiamo attivato il Coc (centro operativo comunale) e stiamo facendo verifiche su tutti gli edifici sensibili come scuole e asili. Al momento nessuno ha segnalato danni e le strutture sono aperte.” ha dichiarato il sindaco.