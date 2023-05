Ursula von der Leyen a Kiev per la Giornata dell’Europa

di Giusy Curcio

In occasione della Giornata dell’Europa, Ursula von der Leyen si è recata a Kiev: “È bello essere di nuovo a Kiev. Dove i valori a noi cari vengono difesi ogni giorno. È quindi un luogo appropriato per celebrare la Giornata dell’Europa“, ha scritto su Twitter allegando al suo post una foto dell’arrivo nella capitale ucraina. “Accolgo la decisione del presidente Zelensky di rendere il 9 maggio Giornata dell’Europa anche qui in Ucraina“.

Poi ha aggiunto: “Stiamo continuando ad aumentare la pressione sulla Russia. È uno dei punti su cui informerò il presidente Zelensky. L‘attenzione è ora rivolta alla rigorosa attuazione delle sanzioni e all’adozione di misure contro l’elusione. Siamo determinati a chiudere le scappatoie esistenti. Nessuno ne dubiti“, ha prosegui Ursula von der Leyen, sottolineando: “La mia presenza a Kiev il 9 maggio è simbolica, ma è anche il segno di un dato cruciale e molto concreta: l’Ue lavora fianco a fianco con l’Ucraina su molte questioni“.

La presidente della Commissione UE incontrerà i vertici delle istituzioni ucraine, incluso il presidente Volodymyr Zelensky. Tantissimi i temi che si andranno a trattare: uno di questi riguarda il percorso di avvicinamento dell’Ucraina all’Unione Europea. Inoltre, verrà affrontato il dossier dell’export del grano, un’importante questione economica per entrambi i paesi e la ricostruzione post-bellica dell’Ucraina e la perseguibilità dei crimini russi.