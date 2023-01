Ucraina, il direttore della Cia ha incontrato Zelensky

La scorsa settimana il direttore della Cia, William Burns, ha incontrato in gran segreto a Kiev il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky: il direttore Burns ha comunicato quali siano le aspettative per le prossime mosse militari della Russia.

Un funzionario statunitense ha dichiarato che “il direttore Burns si è recato a Kiev dove ha incontrato i colleghi dell’intelligence ucraina e il presidente Zelensky e ha ribadito il nostro continuo sostegno all’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa”.

Per il Presidente Zelensky e gli altri funzionari la cosa più importante era capire per quanto tempo l’Ucraina potesse aspettarsi un continuo aiuto degli Stati Uniti, dove i Repubblicani hanno ripreso il controllo della Camera dei Rappresentanti e a fronte di un calo di consensi sugli aiuti all’Ucraina in alcuni settori dell’elettorato, informa il quotidiano, citando le fonti consultate.

Russia prepara mobilitazione segreta in Crimea

Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine ha comunicato che la Federazione Russa si sta preparando per una mobilitazione segreta in Crimea. “Nei territori temporaneamente occupati di Crimea, la Russia si sta preparando alla mobilitazione segreta. In particolare, nella città di Sebastopoli, hanno iniziato ad arrivare convocazioni ai commissariati militari a specialisti informatici, operatori finanziari e ad altri tecnici”.