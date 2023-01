Ricordati di vivere (Il primo battito): il nuovo singolo di Jovanotti

“Ricordati di vivere (Il primo battito)” è il nuovo singolo estratto da Il Disco del Sole di Lorenzo Jovanotti, da pochi istanti in radio con il videoclip interamente girato in Niger.

Scritto e prodotto da Lorenzo con Riccardo Onori, Ricordati di vivere (Il primo battito) è un inno alla vita, una ballata carica di emotività in pieno stile Jova, una sequenza di situazioni quotidiane e di metafore che danno al brano un carattere unico.

Testo – Ricordati di vivere (Il primo battito)

Vediamo cosa ci riserva questa sera

che è cominciata con un desiderio

di vivere le cose che verranno

connessi col respiro e senza troppo affanno

Prendendo esempio da quelli che sanno

da quelli che non parlano ma fanno

muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo

ridefinirmi un po’ come fa il cielo sulla testa mia

Le regole dell’anarchia

e quel momento magico dopo i preparativi

in cui la barca prende il mare e ci si sente vivi

Con solo l’orizzonte come limite

ricordati di vivere

e un testimone complice invisibile

ricordati di vivere

ed un sorriso antico come viatico

ricordati di vivere

oh oh

ricordati di vivere

para rara pararara

para rara pararara

para rara pararara

para rara pararara

Me lo diceva una fotografia

che stava appesa al muro in casa di mia nonna

di un giovane che non fece mai tempo ad invecchiare

e non si fece mai dimenticare

In quella vecchia foto in bianco e nero

con gli occhi in procinto di sorridere

sembrava come dire proprio a me

“Lorè, ricordati di vivere”

Se anche ti restasse solo un attimo

ricordati di vivere

se nelle tasche avessi solo polvere

ricordati di vivere

se dentro al cuore avessi solo un battito

ricordati di vivere

oh oh

ricordati di vivere

para rara pararara

para rara pararara

para rara pararara

para rara pararara

Quelli che riempiono lo spazio dove vivono

di cose che non occupano spazio e respirano

la voce forte e pronta a darsi come un dono

e poi le storie e le parole che si intrecciano ai silenzi del mondo

e fanno come una rete

I pesci che non hanno palpebre

e che non hanno sete

catturano gli attimi come oggetti solidi

i mostri e le sirene, le gomme di automobili

e poi amici che fanno memorabile la vita

che si trasmette agli altri come un contagio

e poi non passa più neanche se muori

rimane sempre in circolo

attraverso gli altri cuori

Se anche ti restasse solo un attimo

ricordati di vivere

se nelle tasche avessi solo polvere

ricordati di vivere

come se fosse sempre il primo battito

ricordati di vivere

oh oh

ricordati di vivere

para rara pararara

para rara pararara

para rara pararara

para rara pararara

Il primo battito

para rara pararara

para rara pararara

il primo battito

il primo battito

il primo battito

il primo battito

il primo battito

il primo battito