Battiti Live 2019: ritorna il grande appuntamento con la musica in giro per la Puglia. Prima tappa a Vieste, ecco tutti gli artisti presenti

Ritorna l’estate e in Puglia ritorna il grande appuntamento con il Battiti Live 2019. Da questa sera si riparte e la prima tappa si terrà a Vieste, località marittima pugliese.

Condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, l’appuntamento è alle 21:00 presso la piccola Piazza Marina. Organizzato da Radio Norba, il Battiti Live è un evento molto atteso, soprattutto per la folta presenza di artisti che si esibiranno sul palco. L’ingresso è completamente gratuito.

Questa la lista degli artisti presenti nel primo appuntamento a Vieste: Mahmood, Il Volo, Gigi D’Alessio & Gué Pequeno, Boomdabash, Giusy Ferreri, Takagi & Ketra, Irama, Elodie, Levante; Mondo Marcio, Fred De Palma. Infine, ci saranno anche Ana Mena e Luchè.

Ma l’intrattenimento non si ferma qui. Infatti, ci sarà anche un ospite eccezionale alla console per il dj set: Gabry Ponte. A lui il compito di chiudere la serata che si preannuncia da urlo. Uno spettacolo da non perdere con il pubblico che potrà interagire direttamente con gli artisti, vista la possibilità di poter fare qualche domanda al proprio cantante preferito.

Queste le successive tappe del Battiti Live 2019: il 7 luglio a Brindisi, il 14 luglio a Trani, il 21 luglio a Gallipoli e il 28 luglio a Bari. L’edizione numero 17 sarà poi visibile in chiaro su Italia 1 a partire dal 10 luglio.