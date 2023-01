Belgio: per la panchina spunta il nome di Pirlo

Dopo la batosta mondiale il Qatar 2022, il ct del Belgio Roberto Martinez ha deciso di dimettersi per lasciar spazio al futuro. La società ha quindi deciso di rimettere insieme i cocci e ripartire. Tra i nomi più caldi per il ruolo di commissario tecnico della nazionale spunta quello dell’italiano Andrea Pirlo, attualmente tecnico del Fatih Karagumruk ed ex allenatore Juventus. Roberto Martinez, che da oggi è invece l’allenatore del Portogallo, lascerà al suo successore un’eredità pesante, con la “golden age” del talento belga ormai quasi tutta tramontata e con diversi prospetti interessanti che stentano a fare il grande passo e a sbocciare definitivamente. Un allenatore come Pirlo potrebbe fare il bene della squadra in quanto ha dimostrato, sia alla Juventus che al Fatih Karagumruk, di essere innanzitutto un grande uomo squadra e di poter fare da filtro con i giovani aiutandoli a crescere e ad esprimersi al meglio.