Qatar 2022, la finale più bella della storia dei Mondiali

Guardando la carta chiunque avrebbe potuto dire che quella di ieri pomeriggio sarebbe stata una grande partita, ma nessuno si sarebbe mai potuto immaginare l’impatto storico che avrebbe avuto nel tempo questo match. A distanza di poche ore dalla conclusione del Mondiale in Qatar, Argentina-Francia verrà ricordata da tutti come la finale più bella mai vista in un campionato del mondo, se non come una delle partite più belle in assoluto. Le motivazioni sono semplicissime: l’incontro ha avuto le dinamiche di un film di Christopher Nolan, con un inizio standard che sembrava preannunciare un determinato esito, modificato all’improvviso e poi esploso in un crescendo.

Qatar 2022 ha vissuto nella sua ultima fase tutte le emozioni di questo sport in una singola partita. Argentina e Francia hanno dato entrambe l’anima nel tentativo di ottenere il titolo di campione del mondo, guidate entrambe dai loro numeri 10. Da una parte l’erede designato del giocatore più forte di tutti i tempi, al quale mancava solo un trofeo nel suo palmares, dall’altra un fenomeno che segnerà la storia futura di questo sport. L’incontro di ieri è stata la sfida di due compagni di squadra al PSG, ritrovati l’uno contro l’altro a segnare gol su gol sotto lo sguardo del mondo intero.

E finalmente Messi

Parliamoci chiaro. Questa era la partita che chiunque voleva vedere anche solo per vedere la stella argentina alzare finalmente quella coppa. Messi inseguiva questo trofeo da un’intera carriera, perché si era sempre detto che l’unica cosa che gli mancasse davvero fosse proprio il trofeo più prezioso di tutti. Senza quello non sarebbe mai potuto essere paragonato al suo padre spirituale, a quel Diego Armando Maradona che ha fatto sognare tutto il pianeta. Adesso finalmente è salito anche Leo sul tetto del mondo, raggiungendo la stessa altitudine di Diego.

La finale di Qatar ha visto Messi emergere come il giocatore simbolo di una nazione, che si è caricato tutto il peso sulle sue spalle e ha portato l’Argentina a vincere qualcosa di incredibile. Per la terza volta nella sua storia infatti, la Seleccion oggi è campione del mondo. E Messi è finalmente diventato il giocatore più importante della storia recente del calcio.