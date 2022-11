Mondiale Qatar, per l’Argentina è già spareggio: le idee di Scaloni

Un esordio horror a certificare che nel calcio i pronostici sono fatti per essere ribaltati: da papabile candidata alla vittoria finale, l’Argentina è crollata contro la modesta Arabia Saudita e ora la prossima sfida contro il Messico rischia già di essere uno spareggio da dentro o fuori.

Ne è pienamente consapevole anche il ct Scaloni che a pochi giorni dall’incontro è alla febbrile ricerca del giusto assetto per portare a casa i 3 punti. Qualcosa non ha funzionato negli uomini scelti per la partita inaugurale e allora attenzione ai possibili cambi.

Scaldano i motori Acuna e Montiel: le fasce sembrano uno dei punti caldi sui quali il tecnico è pronto a intervenire. Rischiano il posto, dunque, Molina e Tagliafico, apparsi in difficoltà nel corso della prima uscita qatariota.

Ma non solo: anche le prove del Papu Gomez e dello juventino Paredes sono sotto la lente d’ingrandimento. Ad approfittarne potrebbero essere Enzo Fernandez, sempre più in rampa di lancio, e Alexis Mac Allister.