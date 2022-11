Ronaldo il Fenomeno positivo al Covid: è in isolamento a Doha

L’esordio mondiale del Brasile non vedrà sugli spalti uno dei suoi tifosi più illustri: salterà l’esordio di questa sera contro la Serbia, infatti, Ronaldo il Fenomeno, fermato sul più bello dal Covid.

A comunicare la notizia è lo stesso idolo verdeoro che afferma di essersi sottoposto a tampone dopo aver accusato alcuni sintomi. Attualmente Ronaldo si trova nella propria stanza d’albergo a Doha e dovrà rispettare una quarantena minima di 5 giorni.

In questo periodo, dunque, oltre a non poter sostenere la nazionale brasiliana, il Fenomeno non potrà nemmeno adempiere ai proprio compiti di “inviato speciale” per la Fifa. Ruolo che lo ha già visto presente nella partita inaugurale dei Mondiali tra Ecuador e Qatar.