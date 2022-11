Inghilterra, Kane rientra: Usa nel mirino

Venerdì alle ore 20:00 italiane l’Inghilterra di Gareth Southgate affronterà gli Usa per la seconda partita di Qatar 2022. Il capitano Harry Kane ha recuperato dall’infortunio procurato all’inizio del secondo tempo dell’ultima sfida vinta per 6-2 contro l’Iran, che aveva costretto il mister a sostituirlo. A fermare il bomber un brutto colpo alla caviglia che lo ha tenuto lontano dal campo in via precauzionale. La partita della seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali di Qatar 2022 vede l’Inghilterra affrontare gli Usa in una gara decisamente più complessa di quella contro l’Iran. L’attaccante ha lavorato a parte negli ultimi giorni, per smaltire il duro colpo e per farsi trovare al top per la prossima gara di domani, ma l’allarme sembra ormai reintrato e la sua presenza non dovrebbe più essere in dubbio. Le parole dell’allenatore non lasciano adito a dubbi o interpretazioni: “Harry – ha detto Southgate – sta bene. Ha lavorato a parte, ma è pronto per giocare“.