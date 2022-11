Calciomercato Napoli: Lozano in vetrina. Traore per il futuro

Il Napoli viaggia a spron battuto sia in campionato che in Europa. La squadra di Spalletti è oggi una macchina perfetta e, oltre all’incredibile lavoro dell’allenatore, gran parte dei meriti vanno anche a Cristiano Giuntoli che è stato in grado di mettere insieme una squadra di tutto rispetto. Tra i calciatori che, però, non sono riusciti a ritagliarsi lo spazio che meritano c’è sicuramente Lozano. Il messicano potrebbe partire proprio nella prossima sessione di calciomercato, magari sfruttando l’importantissima vetrina del Mondiale. Al suo posto gli occhi sono fortemente puntati sulla stella di Premier League Adama Traore.

Lozano va via?

Hirving Lozano non è, sin qui, riuscito a mettersi in mostra come avrebbe voluto. Il Napoli potrebbe sfruttare l’importante vetrina del mondiale per valorizzarlo e poi lasciarlo partire nella prossima sessione di calciomercato. Tra campionato e Champions League sono fino ad ora 19 le gare disputate dal messicano, con soltanto 4 gol all’attivo. Per un calciatore della sua qualità, pagato circa 45 milioni, è decisamente poco. Diverse squadre europee si sono mostrate, però, interessate ad un esterno con le sue caratteristiche. Chissà che il Mondiale di Qatar 2022 non possa essere proprio l’occasione migliore per valorizzarne le migliori qualità.

Calciomercato Napoli: occhi su Adama Traore

Adama Traore, spagnolo del Wolverhampton, è sicuramente uno dei profili più interessanti in Premier League. Fa dell’esplosività e della progressione palla al piede le sue armi principali e ciò che ha attirato l’attenzione del Napoli è il suo contratto in scadenza in questa estate. Fino ad ora sono 14 le presenze in stagione, tra campionato ed Efl, con due sole realizzazioni, ma un profilo del genere – specialmente se a costo zero – fa gola a chiunque.