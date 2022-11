Oroscopo Paolo Fox Venerdì 25 Novembre 2022: Vergine suscettibile

Ariete In amore c’è un po’ di tensione, attenzione a non agitare le acque ulteriormente. Sul lavoro se avete tra le mani un progetto ambizioso, non tergiversate ulteriormente. Portatelo avanti e difendetelo.

Toro Potrebbe esserci qualche disputa di troppo in famiglia. Prudenza in particolare nei rapporti interpersonali. Sul lavoro non è escluso che riusciate a far sentire la vostra voce per ottenere dei miglioramenti.

Gemelli C’è una persona che vi piace, ma sarete costretti a prendere una decisione drastica, perché è già impegnata. Sul lavoro sono in arrivo delle belle occasioni, si risale la china dopo un periodo non proprio semplice.

Cancro Cielo interessante per l’amore, chi è single può guardarsi attorno e non chiudersi in casa. Per quanto riguarda il lavoro siete un libero professionista le occasioni per dimostrare il vostro valore non mancheranno.

Leone Se c’è qualcosa che non va potete parlarne a tu per tu con il partner. Sul lavoro cercate di non alimentare polemiche con capi e referenti perchè rischiate di litigare inutilmente con chi vi circonda.

Vergine Vi sentite particolarmente suscettibili, attenzione a qualche parola di troppo. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma alla fine i vostri sforzi saranno ricompensati. Saprete dimostrare le vostre qualità.

Bilancia In amore possono esserci ottime opportunità per chi ha una storia in sospeso: cercate di capire se ne vale veramente la pena altrimenti voltate pagina. Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma alla fine i vostri sforzi e sacrifici saranno ricompensati.

Scorpione In amore questo è un cielo che vi invita a riscoprire le emozioni, come non le provavate da tempo. Sul lavoro invece avete voglia di cambiare e di uscire dalla routine.

Sagittario Periodo davvero importante per chi è single e cerca l’anima gemella. Dovete però osare di più, uscire, conoscere gente nuova. Sul lavoro è un periodo frenetico e le novità non si faranno attendere

Capricorno Cielo ottimo per gli incontri ma attenti perché per qualcuno dietro ad un’amicizia potrebbe nascondersi qualcos’altro. Non è che vi siete innamorati? Sul lavoro la stanchezza si fa sentire ma il vostro impegno verrà ricompensato.

Acquario Cielo ottimo per le coppie, potreste mettere in cantiere un progetto importante. Sul lavoro c’è aria di novità, favoriti i liberi professionisti. Magari potrete dimostrare a tutti il vostro valore.