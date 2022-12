Oroscopo Branko Lunedì 19 Dicembre 2022: Vergine testardo

Questa fine di anno vi vede assoluti protagonisti, per cui il consiglio delle stelle non può che essere quello di continuare così.

Avete un morale alle stelle in questo inizio di settimana. Approfittatene per portare avanti i vostri impegni e progetti.

Ci sono ottime notizie per voi, d’altronde l’anno che sta per iniziare vi vedrà assoluti protagonisti.

C’è tanta sfiducia intorno a voi, forse anche per causa vostra e delle vostre contraddizioni. Così anche le persone più care e sincere rischiano di allontanarsi per sempre.

Nuovi contatti vi permetteranno di aprirvi nuove strade ed opportunità da mettere a frutto in vista del nuovo anno.

La vostra precisione e testardaggine non va in vacanza nemmeno a Natale. Dovreste però concedervi anche un po’ di relax e di tempo libero

È un giorno speciale per il vostro segno. L’umore è al top, anche per ché avrete una leggerezza fuori dal comune che vi permetterà di togliervi grandi soddisfazioni.

Da qui ai prossimi giorni sarete chiamati a prendere decisioni radicali. Dopo tanta riflessione, è il momento di cambiare per sempre la vostra vita.

Pesci

A volte pensate che avere ragione sia la cosa che conti di più. Non è così, andate dritti per la vostra strada anche se gli altri non sono d’accordo. Meglio rompersi la testa con le proprie mani.