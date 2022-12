Asta record per l’animatronic di E.T.: valore di quasi 4 milioni

Un pezzo unico di storia del cinema è diventato uno degli oggetti più ambiti dell’ultima asta di Julien’s Auctions. Stiamo parlando dell’animatronic originale di E.T., l’inimitabile alieno diventato uno dei personaggi simbolo delle pellicole anni ’80.

La creazione dell’italiano Carlo Rambaldi, infatti, rappresenta uno dei più sofisticati sistemi di movimento meccanizzato. Uno scheletro da 85 punti flessibili al quale hanno dovuto lavorare nel corso della realizzazione del film 12 animatori professionisti.

Un’invenzione talmente ben riuscita da valere per lo stesso Rambaldi il suo secondo premio Oscar ai migliori effetti speciali.

“Questo modello è veramente un’opera d’arte e un capolavoro di ingegneria – spiega ad Artnet News il direttore operativo di Julien’s Auctions Jason DeBord. – Nulla di simile sarà più creato per un grande film, poiché non è più pratico in un’epoca di effetti generati al computer”.

Secondo le stime della casa d’aste, il modello di E.T. dovrebbe essere venduto per una cifra tra i 2 e i 4 milioni