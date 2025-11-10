Bellizzi, il progetto “OrtoRomi per la scuola” cresce

di Redazione ZON

Nuovi percorsi di orientamento per le scuole medie si affiancano ai laboratori didattici per i più piccoli

La Cooperativa Agricola OrtoRomi rinnova il proprio impegno verso le nuove generazioni, con un progetto che unisce educazione alimentare, sensibilizzazione ambientale e orientamento formativo, per accompagnare bambini e ragazzi verso scelte più consapevoli.

Con l’autunno torna il progetto “OrtoRomi per la scuola”, un’iniziativa educativa che, da anni, accompagna con successo bambini e insegnanti alla scoperta dei temi della sana alimentazione e dell’agricoltura sostenibile. Il percorso fa parte delle attività dell’azienda OrtoRomi che ha sede anche nel salernitano, a Bellizzi. La grande novità di questa edizione è l’introduzione di un’attività di orientamento dedicata agli studenti delle scuole medie, che affianca le esperienze in presenza e digitali pensate per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie. Un’evoluzione naturale per un progetto che cresce insieme ai ragazzi!

Orientamento per le scuole medie del territorio: un ponte verso il futuro professionale

L’obiettivo è avvicinare i ragazzi al mondo del lavoro, offrendo loro la possibilità di conoscere da vicino la realtà aziendale, attraverso momenti di dialogo con i collaboratori. Durante gli incontri, alcuni dipendenti OrtoRomi, impegnati in funzioni e aree diverse, racconteranno in modo semplice e autentico il proprio percorso di studi e le scelte che li hanno portati a ricoprire il ruolo attuale.

Un’occasione di confronto e ispirazione, pensata per aiutare i ragazzi a orientarsi in modo più consapevole verso il proprio futuro scolastico e professionale.

Presto al via in tutta Italia anche il progetto digitale: un percorso formativo per 1000 classi

Prosegue anche la versione digitale del progetto, rivolta alle scuole dell’infanzia e primarie di tutta Italia, con l’obiettivo di raggiungere 1000 classi. Attraverso nove laboratori, differenziati per fasce di età – dedicati a sostenibilità, educazione alimentare e Obiettivi dell’Agenda ONU 2030 – i bambini potranno esplorare, in modo ludico e interattivo, l’importanza di adottare comportamenti responsabili verso il mondo che li circonda e verso la propria salute, grazie a video-pillole, giochi digitali e materiali scaricabili.

A completamento del progetto, è previsto anche un restyling grafico della piattaforma www.ortoromiperlascuola.it, per offrire un’esperienza didattica ancora più intuitiva, moderna e coerente con l’immagine corporate di OrtoRomi.

«Educare i ragazzi alla sostenibilità e a un’alimentazione consapevole significa investire nel futuro di tutti – afferma Martina Boromello, responsabile Marketing e Comunicazione di OrtoRomi – Con il nuovo progetto dedicato agli studenti delle scuole medie vogliamo portare avanti questo impegno anche in un’età delicata di crescita e cambiamento, accompagnandoli in un percorso concreto di scoperta del mondo del lavoro e del valore delle proprie scelte».

Questa nuova edizione conferma la volontà di OrtoRomi di crescere insieme alle nuove generazioni, promuovendo conoscenza, responsabilità, cura del sé e rispetto per l’ambiente: un impegno quotidiano per il benessere delle persone e del pianeta.

OrtoRomi

Fondata nel 1996, OrtoRomi è una Società Cooperativa Agricola ed uno dei primari player italiani nel mercato delle insalate pronte al consumo, delle zuppe e dei piatti pronti, e degli estratti freschi di frutta e verdura. OrtoRomi presidia l’intera filiera, dal seme alla tavola, garantendo tracciabilità e trasparenza. Attualmente unisce 10 soci, dispone di 2 stabilimenti di produzione – uno a Borgoricco (PD) ed uno a Bellizzi (SA) – che lavorano le materie prime conferite da 49 Aziende Agricole italiane.

Presente nei banchi frigo dei reparti ortofrutta della Grande Distribuzione Organizzata con il marchio OrtoRomi, offre soluzioni di alta qualità, sicure, prodotte con la massima attenzione e nel rispetto dei principi della sostenibilità autentica. Gusto eccellente, buoni valori nutrizionali, naturalità, freschezza, innovazione, alto contenuto di servizio: queste le parole chiave dell’offerta. OrtoRomi: soluzioni originali, gustose, pratiche e salutari, ideali per chi desidera stare bene. www.ortoromi.it

