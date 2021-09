Belotti stringe i denti per la Juventus. Ma a Juric serve davvero?

- Consigliato per te -

Belotti, fuori da diverso tempo, lavora per essere in campo contro la Juventus, ma il Torino sembra aver trovato la quadra anche senza di lui

Sembra ormai prossimo il rientro in campo del Gallo Belotti. Il bomber del Torino stringe i denti e lavora a ritmo serrato in vista della prossima gara di campionato contro la Juventus. Molto probabilmente, il numero 9 granata, sarà tra i convocati di mister Juric per la prima gara dopo la sosta, il 2 ottobre contro i bianconeri nell’accesissimo derby di Torino.

Sono già tre le sfide di campionato saltate da Belotti: Sassuolo, Lazio e Venezia. L’infortunio al perone che lo tiene fuori dai box è decisamente fastidioso e un’eventuale ricaduta potrebbe tenerlo lontano dai campi ancora per molto. Il Gallo lavora e sta bene, le motivazioni sono alte. Il recupero è prossimo.

A Juric serve davvero?

- Consigliato per te -

È lecito chiedersi se la presenza o meno del Gallo Belotti sia effettivamente indispensabile per la formazione di mister Juric. Nelle partite in cui l’attaccante è stato costretto ai box il Torino ha trovato ben cinque punti, vincendo contro il Sassuolo e pareggiando con Lazio e Torino. Con un Sanabria in grande spolvero e autore di prestazioni autorevoli, probabilmente l’inserimento di Belotti non sembra neanche cosa tanto facile. Il Torino sembra aver trovato la quadra del cerchio senza di lui e le prestazioni in campionato paiono decisamente convincenti.

Le qualità tecniche ed atletiche del bomber non si discutono. Magari le buone prestazioni del Torino senza di lui possono condurre Juric a valutare un suo possibile reintegro con il contagocce, senza forzare la mano e senza affrettare i tempi. In questo modo si permetterebbe a Sanabria di continuare il suo percorso di crescita in maglia granata e si scongiurerebbe, per quanto possibile, l’ombra di un’eventuale ricaduta per il numero 9.