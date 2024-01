Benedetta Porcaroli e la sua esperienza con il bullismo

di Anna Del Prete

BENEDETTA PORCAROLI BULLISMO – Benedetta Porcaroli, attrice conosciuta per la serie Netflix Baby, è la protagonista di Enea, il nuovo film di Pietro Castellito, in uscita al cinema oggi, 11 gennaio.

Oggi Benedetta é uno dei maggiori talenti italiani under 30, ma ai tempi di liceo ha subito atti di bullismo e numerose offese da parte dei suoi compagni. L’attrice, in un intervista al Corriere della Sera, parlando dei suoi progetti, ha condiviso la sua esperienza scavando nel suo passato.

Benedetta Porcaroli e il bullismo: gli anni dell’adolescenza

L’attrice ricorda con un misto di tenerezza e dolore gli atti di bullismo subiti negli anni delle scuole superiori. Ha ricordato di come a scuola la chiamavano “piatta”, e avevano creato un gruppo su Facebook per deriderla del suo fisico:

“Non ricordo com’era la mia vita prima di diventare attrice, anche se non mi sento così cresciuta. Ma ricordo che ci rimasti male, ero ferita. Bullismo, c’è poco da fare, anche se all’epoca non si usava questa parola. I social spesso sono usati per affondare la lama, si deve infierire, tutto estremizzato. Io cerco di proteggere chi è in difficoltà.”

Una nuova consapevolezza

Gli anni dell’adolescenza, fatti di prese in giro e derisioni, hanno condizionato il suo percorso, ma non il suo sviluppo artistico. In particolare, la decisione di vivere da sola e il continuo dei suoi studi artistici ha segnato l’inizio di un percorso di indipendenza e autodeterminazione, culminato nel suo attuale successo.

Ora che è cresciuta si sente responsabile dei messaggi che può trasmettere al pubblico. Chiara afferma che non si sente più nel momento di passaggio che viveva prima:

“Non sono più in un momento di passaggio. Ho una maggiore consapevolezza. Sento di avere un certo potere e responsabilità. Continuano a dirmi che la mia aria malinconica riporta alle eroine letterarie del passato.”

Porcaroli, inoltre, è consapevole dell’impatto dei social media nell’amplificare dinamiche di bullismo. L’attrice si impegna attivamente per proteggere e supportare chi si trova in difficoltà, mostrando una maturità che va oltre la sua età.

