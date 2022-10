Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio in crisi: “La situazione è delicata”

Quella tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio è stata una relazione che ha fatto scalpore: non solo per la differenza d’età (lui 42, lei 24) ma anche perché lui, solo un anno prima di rendere pubblica la relazione, era diventato papà di una bimba avuta dall’ex compagna Angharad Wood.

Ora però, in una recente intervista a Vanity Fair, Benedetta Porcaroli ha dichiarato di star attraversando un periodo di crisi. Il magazine ha riportato il pettegolezzo che circolava alle ultime sfilate milanesi, ovvero quello della rottura tra i due: “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente“. Una risposta che sembrerebbe una vera e propria conferma.

Si è poi parlato del rapporto che ha con Emily, la figlia del suo (ex?) compagno: “Dico soltanto che i sentimenti obbligatori non fanno per me. Sono una persona assolutamente onesta e appena si affaccia una linea di non verità, mi si legge nello sguardo. Il bello è che faccio l’attrice e potrei fingere facilmente, ma il mio corpo si ribella. Per me, sentimento ed obbligo, sono ossimori”.