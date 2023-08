Benzina, il prezzo sale ancora: ai massimi da Luglio 2022

di Antonio Jr. Orrico

Un costo che sale, vertiginosamente, e che non riesce più a fermarsi. Nella settimana di Ferragosto, il prezzo della benzina ha subito un ulteriore rincaro, e aumenta ancora, raggiungendo i valori massimi da Luglio 2022. Una situazione preoccupante. Anche le rilevazioni del Mase dell’ultima settimana censita, dal 14 al 20 agosto, dicono di prezzi della benzina in aumento. Si tratta di lievi rialzi, tanto che nei giorni scorsi il MIMIT rimarcava come si fosse arrivati a una stabilizzazione di fatto nei giorni a partire dal 16 Agosto.

Tanto basta, naturalmente, perché le associazioni dei consumatori rinnovino l’appello a intervenire, mentre il Governo ragiona su possibili interventi selettivi di compensazione per le fasce più deboli o di riduzione mirata delle accise. In una situazione di ristrettezze per la Manovra, comunque, nulla che faccia pensare al taglio generalizzato da 30 cent che è scaduto a inizio anno. Secondo la rilevazione effettuata dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, i costi sono infatti aumentati a dismisura, piuttosto che diminuire.

La benzina verde in modalità self si è attestata a 1,946 €, in crescita di 0,7 centesimi (+0,37%) mentre il gasolio ha oscillato intorno a 1,845, in aumento di 1,7 centesimi (+0,96%). Resta stabile oltre i 2 € la verde in autostrada, a 2,018 € a litro in self mentre il gasolio è a 1,932 €. Nelle Marche si trova la benzina a prezzo più basso 1,925 € e la più cara in Basilicata a 1,971 €. La provincia di Bolzano ha il prezzo più alto, 1,984 €. Una situazione davvero incresciosa.