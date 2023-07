Bianca Berlinguer lascia la Rai: approderà a Mediaset

di Riccardo Manfredelli

Dopo 34 anni di servizio, Bianca Berlinguer ha ufficializzato oggi le sue dimissioni dalla Rai. Per la giornalista ed ex direttrice del Tg3 si profila un impegno a Mediaset: ne sapremo di più tra circa ventiquattro ore quando la televisione commerciale, per bocca dell’ad Piersilvio Berlusconi, svelerà le proprie carte per la stagione televisiva 2023-24 a stampa e investitori ma sembra che Berlinguer potrebbe o prendere il posto di Barbara Palombelli alla conduzione del programma dell’access di Rete4 “Stasera Italia” o sfrattare Mario Giordano dalla prima serata del martedì (Fuori dal coro tuttavia non resterebbe in panchina ma migrerebbe alla domenica sera o nella prima serata del mercoledì).

Con Bianca Berlinguer trasloca anche Mauro Corona: il tandem di “Cartabianca”, dunque, non è destinato a dividersi. A proposito del programma di approfondimento che Bianca Berlinguer ha condotto fino a sette giorni fa sulla terza rete del servizio pubblico, è certo che nei palinsesti in vigore dal prossimo autunno sarà sostituito da un titolo nuovo di zecca per cui, in queste ore, si starebbe cercando una conduttrice.

Tra i nomi più accreditati quelli di Nunzia De Girolamo, già in predicato come padrona di casa del nuovo talk del lunedì (pensato per sostituire Report anticipato alla domenica), Serena Bortone, in uscita da Raiuno e inizialmente opzionata per sostituire Massimo Gramellini nel sabato sera di Rai3 con il programma Le Parole, e Manuela Moreno, lanciatissima anchor-woman del Tg2 e conduttrice di Tg2 Post che dal 4 luglio approda proprio nella prima serata di Rai3 con la seconda edizione di Filo Rosso.

Quella di Bianca Berlinguer è solo l’ultima delle numerose defezioni che, a pochi giorni dalla presentazione dei palinsesti del servizio pubblico, fanno di Rai3 una rete quasi completamente da rifondare: il terremoto è iniziato a maggio scorso con l’addio di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto (accolti con tutti gli onori a Nove), ed è poi proseguito con le dimissioni di Lucia Annunziata. La sua “creatura”, Mezz’Ora in più, dovrebbe essere affidata all’ex direttrice del Tg1 Monica Maggioni.