Joe Biden è ufficialmente lo sfidante democratico di Donald Trump alle presidenziali americane del prossimo 3 Novembre

Il voto di martedì scorso, in sette stati più il distretto della Columbia, ha incoronato ufficialmente Joe Biden come sfidante di Donald Trump alle presidenziali americane del prossimo 3 Novembre 2020.

Il settantottenne candidato Democratico alla Casa Bianca ha superato di quattro punti il cosiddetto “Magic Number” (1991 delegati a favore) che gli permetterà questa estate di presentarsi alla convention del partito in preparazione dell’appuntamento elettorale invernale; la sua candidatura era tuttavia scontata poichè anche il suo ultimo sfidante Bernie Sanders, dopo mesi di testa a testa, aveva deciso di ritirarsi dalla corsa alla presidenza Usa.

I sondaggi

“Spenderò ogni giorno da qui al 3 novembre lottando per ottenere i voti degli americani in tutto questo grande Paese, in modo che, insieme, possiamo vincere la battaglia per l’anima di questa Nazione e fare in modo che noi possiamo, mentre ricostruiamo la nostra economia, far partecipare tutti”, ha detto Biden per il quale l’ultimo ostacolo al suo approdo alla Casa Bianca è ora Donald Trump: secondo un sondaggio della Fox News a Maggio il Presidente ha perso otto punti rispetto al suo avversario Dem, in uno scenario elettorale reso incerto dalla questione della pandemia e teso dalle violenze razziali che stanno infiammando il Paese.

