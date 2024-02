BigMama contro il bullismo: la cantante ne parlerà all’Onu

di Anna Del Prete

BIGMAMA CONTRO BULLISMO – Come ben si sa, il bullismo e il cyberbullismo sono dei fenomeni ancora diffusi tra i giovani soprattutto nelle scuole. Le vittime subiscono vessazioni da parte dei loro aguzzini, causando disagio e scarsa autostima, fino a togliersi la vita.

A provare tutto questo sulla sua pelle è proprio la cantante BigMama, che proprio oggi, 22 febbraio, parlerà all’Onu di fronte a duemila studenti di età compresa tra i 16 e i 17 anni.

BigMama contro il bullismo: il suo intervento all’Onu

La cantante ha partecipato recentemente al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La rabbia non ti basta”. Il singolo parla proprio di tutto quello che ha subito da bambina, dagli atti di bullismo al body shaming.

Come riporta il quotidiano La Repubblica, BigMama (all’anagrafe Marianna Mammone) interverrà oggi nell’Aula dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, per parlare difronte a una platea internazionale di duemila ragazzi di 16 e 17 anni.

L’artista è stata scelta per intervenire, nell’ambito dell’iniziativa Gcmun talks’ dal titolo “Le arti per la cittadinanza globale” (The Arts for Global Citizenship #AgcNewYork24). L’evento è organizzato da United Network, organizzazione associata al Dipartimento di Global Communications delle Nazioni Unite.

Il tema del suo speech sarà ‘Crescere e guardare al futuro’ e, partendo dalla propria esperienza personale, l’artista porterà agli studenti un momento di riflessione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo: l’evento a Taranto