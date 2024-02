Lotta al Bullismo e al Cyberbullismo: l’evento a Taranto

di Rita Milione

Martedì 5 marzo 2024 il Teatro Fusco di Taranto accoglierà l’evento intitolato “Like o Dislike”, uno spettacolo teatrale che affronta con estrema decisione le tematiche sempre attuali del bullismo e del cyberbullismo. Portato in scena dalla compagnia di Lino Conte e diretto da Antonello Conte. La trama, arricchita da interpretazioni di grande impatto emotivo, si propone di sensibilizzare il pubblico, in particolare gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del capoluogo jonico, sulle conseguenze devastanti del bullismo e del cyberbullismo.

L’iniziativa, è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Taranto sotto la guida dell’Assessore Angelica Lussoso, si inserisce in un più ampio contesto di sensibilizzazione e educazione dei giovani attraverso attività culturali di alta qualità.

Bullismo e Cyberbullismo

Il cyberbullismo è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Quest’ultimo è caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico.

Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.