Fondi regionali tagliati, eventi estivi a rischio nel Salernitano

di Rita Milione

Eventi a rischio nel Salernitano a causa di un taglio dei fondi regionali. Lo è, in modo particolare, Estate da Re, la rassegna programmata e finanziata dalla Regione Campania. Sono le indiscrezioni – come riporta il quotidiano Le Cronache – che trapelano dagli ambienti culturali salernitani che parlano, tra le altre cose, di un Daniel Oren dispiaciuto per la decisione di tagliare i fondi al teatro Verdi, riducendo lo stipendio e la programmazione.

La sentenza del Tar parla di 45 giorni di tempo, dunque si arriverebbe almeno al mese di aprile, considerato il ricorso al Consiglio di Stato. Dunque, poco tempo a disposizione per organizzare gli eventi e programmare quelli che sono spettacoli tradizionali per la città di Salerno. A rischio potrebbe essere anche la programmazione degli eventi a Paestum e quelli legati alla Scabec ma l’ipotesi al momento più concreta è quella di far slittare tutto al prossimo autunno quando