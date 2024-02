Oroscopo Branko Mercoledì 21 Febbraio 2024: Ariete calmo

La giornata di oggi inizia in salita ma, se rimarrete calmi e indifferenti, potrete vivere una serata romantica e piacevole. Concentratevi sull’ultima parte di queste 24 ore.

C’è qualche tensione da gestire in queste ore di fine mese, soprattutto di tipo domestico, provocato da un vostro cambio di atteggiamento.

Mercurio favorisce le trattative di lavoro, chi non si sente appagato farebbe bene a guardarsi attorno per trovare nuove soluzioni.

State godendo dell’influenza della Luna, un’amicizia con Pesci, Toro o Scorpione potrebbe trasformarsi in qualcosa di più profondo.

Fermatevi e rilassatevi un po’, non potete andare sempre a mille all’ora! Man mano che vi avvicinerete al mese di marzo fareste bene a rallentare i ritmi.

La Luna in quadratura potrebbe provocare un po’ di stress fisico o creare qualche problema di tipo lavorativo.

In arrivo una sorpresa importante nel lavoro o nello studio. Avete tenuto duro e ora sarete ripagati

Sagittario

Anche per voi, come per gli amici dello Scorpione, si profilano interessanti opportunità lavorative o didattiche. Mercurio e Venere agevoleranno il vostro futuro.