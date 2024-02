Stadio Arechi, deflusso dei tifosi: riapre via Allende

di Rita Milione

Riapre alla circolazione delle auto il tratto di via Allende che collega, fronte mare, Salerno a Pontecagnano, all’altezza dell’ex Villaggio del Sole. Come riporta il quotidiano Il Mattino, questa è una buona notizia in particolare per i tifosi granata che si recheranno allo stadio Arechi per assistere alle partite della Salernitana.

L’idea di riaprire la strada chiusa da tempo verso Sud era partita proprio dall’assessorato alla mobilità guidato da Rocco Galdi al Comune di Salerno per rendere più scorrevole il traffico.