Billie Eilish si trasforma in pin-up per “Vogue”. Pioggia di critiche per l’artista che risponde così

Billie Eilish come non l’abbiamo mai vista. Per l’edizione inglese di “Vogue” la popstar di fama mondiale cambia totalmente il proprio look, trasformandosi in una sexy pin-up anni 50′. Una vera e propria metamorfosi di stile e di pensiero che al mondo del web non è piaciuta.

Da sempre paladina della desessualizzazione, posando in un contesto così specifico, Billie Eilish entra in contrasto con ideali di immagine precedentemente dimostrati. Ma l’artista non ci sta e a chi la offende sui social risponde così. “Mostrare il tuo corpo e la tua pelle non dovrebbe toglierti un briciolo di rispetto“.

Un passo rischioso che ai molti non è piaciuto, ma alla determinata Elish poco importa, perchè si tratta di un servizio fotografico, ovvero di arte. L’arte è sempre meritevole di rispetto e come tale, le polemiche lasciano il tempo che trovano. Il motivo delle polemiche risiede nel fatto che l’artista è stata vista da moltissimi come un modello proprio per il suo sfuggire a certi stereotipi.

Ma il cambiamento era nell’aria, infatti in diverse interviste aveva dichiarato di essere corteggiata da un possibile cambio di immagine e così è stato. Quindi nessuna sorpresa, eppure nemmeno giocare di largo anticipo le ha evitato il solito polemicare del crudele mondo del web e in particolare dei social.

“Improvvisamente sei un’ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo” spiega nell’intervista a “Vogue” e aggiunge “Sei una facile, una putt…a. Se lo sono, allora sono orgogliosa di esserlo. Io e tutte le ragazze siamo sgualdrine, lo sapete? E, fanculo, dobbiamo sentirci più forti per questo. Mostrare il proprio corpo o un po’ di pelle non dovrebbe togliere un briciolo di rispetto a nessuno“.

Per fortuna ci sono sempre i fan, la cui risposta al change di Billie Eilish è comunque positiva. Il post su Instagram che anticipa le foto di Craig MacDean realizzate per la rivista, in poche ore ha raccolto più di 12 milioni di like. Numeri importanti che si accodano a quelli raccolti dal video del suo ultimo singolo, Your Power, che in meno di una settimana ha raggiunto circa 30 mln di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo album della cantautrice, “Happier Than Ever“, in uscita il 30 luglio.

Numeri che fanno la differenza perché dimostrano che alla fine delle polemiche resta la musica, e per fortuna.

